E' inutile negarlo: laha invaso la tv di serial live-action basati sui suoi fumetti. Una volta c'era, ora ce ne sono molte di più e, sebbene non siano tutte collegate, fanno la felicità dei molti fan della casa editrice.

In una serie di tweet lanciati da Geoff Johns, quest'ultimo ha svelato che una nuova serie in live-action verrà svelata 'nei prossimi tempi'.e andrà affiancare le altre già in onda. Nessuna informazione o dettaglio al momento, ma tanta speculazione da parte dei fan. Secondo voi quale sarà? Che sia il 'riesumato' show sui Teen Titans?

Per ora la DC ha in onda vari serial come Supergirl, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Gotham, Lucifero e iZombie.