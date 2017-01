Una Serie di Sfortunati Eventi: ecco il nuovo trailer!

è la serie tv diadattamento della saga di romanzi scritta dacon lo pseudonimo. La saga letteraria si sviluppò in 13 volumi e tornerà in video a Gennaio. Intanto, per ingannare l’attesa, ecco il nuovo trailer.

La serie non è il primo adattamento dei romanzi di Lemony Snicket. Un film basato sui primi tre romanzi uscì nel 2003 e, nonostante un cast stellare del calibro di Jim Carrey, Jude Law e Meryl Streep, si rivelò un fallimento di critica e incassi. Netflix ha deciso di fare un secondo tentativo, producendo una serie tv e affidando il ruolo di protagonista a Neil Patrick Harris (Barney Stinson in How I Met Your Mother).

La prima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi sarà disponibile su Netflix il 13 Gennaio. Il nuovo trailer, invece, è in fondo alla notizia. Buona visione!