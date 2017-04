Una Serie di Sfortunati Eventi: Netflix ordina la terza stagione

TVLine, nella serata di ieri, ha annunciato cheha rinnovato, la serie tv con Neil Patrick Harris nelle vesti del Conte Olaf, per una terza stagione, a poco più di un mese dall’ annuncio della seconda serie di episodi.

Una scelta singolare, quella della piattaforma di streaming più famosa al mondo, che evidente punta in maniera importante sullo show basato sui romanzi che hanno venduto oltre 65 milioni di copie a livello mondiale e che raccontano le vicende degli orfani Klaus, Sunny e Violet Baudelaire, che dovranno sfuggire non solo ad una serie di sfortune, ma anche dalle grinfie del Conte Olaf, che farà di tutto per impossessarsi della loro eredità.

Il cast sembra confermato, con Neil Patrick Harris nelle vesti del protagonista insieme a Malina Weissman, Louis Hynes e Patrick Warburton.