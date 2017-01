Una Serie di Sfortunati Eventi: la seconda stagione è già in lavorazione

La prima stagione dell’adattamento didell’opera diintitolatasarà disponibile da domani, eppure sembra che la seconda stagione dello show sia già in lavorazione.

Lo show è il secondo tentativo di adattamento dell’opera. Il film del 2004 con protagonista Jim Carrey non ha avuto risultati esaltanti al box office e i sequel programmati non sono mai entrati veramente in produzione. La versione di Netflix, però, sembra avere tutte le carte in regola: Neil Patrick Harris sarà il carismatico Conte Olaf e i trailer diffusi fino ad ora sembrano rispettare perfettamente lo spirito dell’opera originale.

Daniel Handler, che nello show interpreta proprio Lemony Snicket, ha recentemente rilasciato un’intervista per Entertainment Weekly dove parla della seconda stagione della serie:

“Sono al centro dei lavori per la seconda stagione. Ci sto lavorando nella mia sala da pranzo insieme a un team di sceneggiatori. Sono davvero entusiasta di quanto fatto fino adesso e speriamo tutti che la serie possa proseguire anche per una terza stagione. C’è anche da dire che stiamo cercando di girare tutto il più in fretta possibile, anche perché i giovani attori protagonisti crescono in fretta. La seconda stagione racconterà in dieci episodi i cinque volumi successivi a quanto raccontato nella prima.”

Una Serie di Sfortunati Eventi debutterà su Netflix il 13 Gennaio, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!