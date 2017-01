Una Serie di Sfortunati Eventi supera gli ascolti di Luke Cage

Per moltissimi fan l’adattamento didella saga di libriè esattamente quello che aspettavano da anni. La miscela di commedia e dramma che ha reso unici i libri è stata trasportata con classe sullo schermo televisivo, tanto da permettere allo show di superare gli ascolti di

Come riportato da TheWrap, Una Serie di Sfortunati Eventi ha superato gli ascolti raccolti da Luke Cage, uno degli ultimi prodotti nati dalla collaborazione tra Marvel Studios e Netflix. Attualmente lo show ha ascolti inferiori solo a Orange is the New Black e al revival di Gilmore Girls. I dati sono relativi solo all’ultimo anno, dato che la società di rilevazione si occupa di Netflix solo da poco tempo.

Nel periodo considerato, Una Serie di Sfortunati Eventi è stata vista da circa 3,8 milioni di adulti di età compresa tra i 18 e i 49 anni. Luke Cage aveva registrato, nella medesima fascia di analisi, circa 3,4 milioni. La seconda stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi è già in lavorazione, restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questo nuovo Netflix Original!