Una Serie di Sfortunati Eventi: tatuaggio per Neil Patrick Harris

A una settimana esatta dall’ annuncio del rinnovo per una seconda stagione di, la serie tv ispirata all’omonima serie di romanzi e presente su, che nello show interpreta il Conte Olaf, ha deciso di celebrare la notizia in una maniera piuttosto particolare.

L’attore, già famoso per aver dato il volto a Barney Stinson in How I Met Your Mother, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram il suo primo tatuaggio, ispirato appunto alla serie tv di Netflix.

Ovviamente, non poteva che trattarsi dell’occhio simbolo del V.F.D. (Volunteer Fire Department), che proprio come il Conte Olaf, Harris ha tatuato sulla caviglia, che ha permesso agli orfani Baudelaire di scovare più volte gli intrallazzi dell’attore teatrale per mettere le mani sulla loro eredità.