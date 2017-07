Vanessa Taylor riscriverà lo script del live action di Aladdin

The Tracking Board riporta che la sceneggiatrice Vanessa Taylor, tra gli autori anche della celebre serie Il Trono di Spade, riscriverà lo script di Aladdin , live action firmato Disney dell'omonimo classico d'animazione, diretto da Guy Ritchie. Il film è uno dei rifacimenti più attesi da fan della major e pochi giorni fa è stato annunciato il cast.

Vanessa Taylor si occuperà di rivedere la sceneggiatura del film. Nel suo passato un curriculum importante, avendo lavorato a serie come Tell Me You Love Me, Everwood, Alias e Jack & Bobby, oltre ad aver partecipato alla stesura della sceneggiatura di Divergent.

Per Aladdin, Taylor rivedrà lo script originale firmato John August e Guy Ritchie, che produce il film insieme a Dan Lin.

Il cast comprenderà Will Smith, Naomi Scott e Mena Massoud. Nei giorni scorsi è stato confermato che il film prenderà spunto anche dalle fiabe delle Mille e una Notte oltre che dal Classico del 1992.