Vice Principals: nuovo teaser per la seconda stagione dello show

HBO ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer ufficiale per la seconda stagione di, serie televisiva creata da

Attesa per il suo debutto il prossimo 17 settembre sul canale via cavo americano, la stagione racconterà del nuovo tumultuoso anno scolastico alla North Jackson High che per iniziare e che porterà molti cambiamenti. I protagonisti si troveranno di fronte alla dura verità che l'unica cosa più difficile che ottenere il potere è riuscire a tenerselo stretto.

Nel cast troveremo nuovamente Danny McBride e Walton Goggins, supportati da Kimberly Herbert Gregory, Georgia King, Busy Philipps e Shea Whigham. Tutti gli episodi porteranno nuovamente la firma di David Gordon Green. Su queste pagine potete recuperare anche il precedente trailer ufficiale.