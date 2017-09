Vikings: rinnovata per la sesta stagione e arriva una new entry nel cast

Prima ancora di mandare in onda la quinta stagione diha deciso di rinnovare la serie per una sesta stagione che sarà composta da 20 episodi. Inoltre, l'attore russoentrerà a far parte della nuova stagione, nel ruolo di: un principe variago del decimo secolo che ha governato la gente del Rus.

Eli Lehrer, vice presidente esecutivo della programmazione di History, è entusiasta di vedere la serie per altri quaranta episodi per le prossime due stagioni. Ecco ciò che ha dichiarato in un comunicato stampa: "Vikings ha navigato creativamente a lunghezze monumentali. La serie si è evoluta partendo da incursioni improvvise in Inghilterra, alla morte di Ragnar Lothbrok, alle feroci battaglie dell'Esercito del Ponte, e ora vedremo i figli di Ragnar impegnati ad esplorare e conquistare il mondo conosciuto. Michael Hirst ha finora raccontato solo la superficie della sua saga epica. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con uno dei più grandi scrittori di questa epoca di Peak TV e far divertire i nostri spettatori con 40 nuovi episodi per le prossime due stagioni."

Anche Michael Hirst, produttore esecutivo dello show, ha detto la sua riguardo al rinnovo, anticipando un piccolo dettaglio riguardo la sesta stagione: "È stato un piacere e un privilegio lavorare con la trama e con il nostro partner MGM per cinque stagioni e 69 episodi di Vikings. Ora siamo pronti per iniziare la produzione della nuova stagione che sarà composta da 20 episodi, i quali forniranno una rivelazione enorme e inaspettata al nostro pubblico. Ci sono molte ragioni per cui amo questo spettacolo: per l'impegno e la creatività di chiunque sia coinvolto nella realizzazione, ma ancora di più per lo spirito che guida questa produzione - una delle produzioni più felici, più collaborative e autentiche in cui sono stato coinvolto. E così continueremo."

La produzione della sesta stagione di Vikings è prevista per questo autunno in Irlanda ed è già stato reso noto che l'attrice Katheryn Winnick (Kattegat Lagertha nella serie) dirigerà uno degli episodi della stagione, segnando il suo debutto alla regia.

Per quanto riguarda la quinta stagione, prossima ad andare in onda, arriverà il 29 Novembre con i primi 10 episodi e con una première che durerà 2 ore. Gli altri 10 episodi conclusivi della quinta stagione di Vikings saranno trasmessi nel 2018.