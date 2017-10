Vikings: online quattro teaser trailer e la key art della quinta stagione

La quinta stagione della serieè ormai alle porte e oggiha rilasciato ben quattro teaser trailer della prossima stagione e, in più, ha pubblicato la key art della serie.

La key art, in cui compaiono Bjorn (Alexander Ludwig), Ivar "il senzaossa" (Alex Høgh Andersen), Re Harald Bellachioma (Peter Franzén), Lagertha (Katheryn Winnick) e Ubbe (Jordan Patrick Smith) con la scritta "Chi si eleverà?", va a suggerire che una battaglia per la determinazione di chi dominerà il mondo, dopo la morte sconvolgente di Ragnar Lothbrok nella scorsa stagione, è imminente.

La nuova stagione andrà in onda, in due parti, cominciando con una premiére di due ore il 29 novembre, seguita da otto episodi trasmessi ogni mercoledì. I restanti dieci episodi della quinta stagione sono previsti per la messa in onda nel 2018. Ricordiamo che la serie Vikings è stata già rinnovata per una sesta stagione.