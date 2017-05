Vola in Sud Corea con Samsung e diventa uno dei tedofori delle Olimpiadi 2018

ha lanciato un'interessante iniziativa legata alle future. Racconta in 300 parole la tua storia e i tuoi sogni sul sito di Samsung, in palio c'è la possibilità di volare fino in Sud Corea per diventare uno dei tedofori ufficiali delle Olimpiadi, portando la torcia olimpionica per 350m.

Comunicato Stampa: A meno di nove mesi dai XXIII Giochi olimpici invernali, che si terranno a PyeongChang, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio 2018, Samsung Italia lancia oggi l'operazione "Corri per il sogno, diventa tedoforo": dal 24 al 31 maggio, 10 italiani avranno la possibilità di diventare tedofori e partecipare a questo grande evento sportivo, unico requisito la maggiore età. Il PyeongChang 2018 Olympic Torch Relay inizierà il 1° novembre 2017: nei 101 giorni dell'evento, 7500 tedofori porteranno la Torcia in tutte le province e le città della Corea del Sud, partendo da Incheon, fino a raggiungere PyeongChang il 9 febbraio 2018.

Il percorso di Samsung alle Olimpiadi comincia molti anni fa nel 1988, prima tappa del ruolo di Partner Worldwide dei Giochi Olimpici, proseguendo fino al 2018 che vedrà il brand protagonista per i Giochi Olimpici Invernali XXIII a Pyeong Chang.

“I Giochi Olimpici celebrano i sogni e la capacità di realizzarli, diventare uno dei nostri tedofori è un'opportunità, spesso unica nella vita, di far parte delle Olimpiadi", ha dichiarato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. "In quanto PresentingPartner dell'Olympic Torch Relay, vogliamo aiutare persone di tutto il mondo a vivere in prima persona i Giochi Olimpici e questa campagna, con le sue attività locali, ci aiuterà nel nostro intento".

Samsung ha lanciato la campagna internazionale “Celebrate the Light” per dare vita allo Spirito Olimpico di ognuno di noi e per offrire a tutti l'opportunità di scoprire il proprio potenziale. Samsung vuole rendere il percorso della torcia verso PyeongChang 2018 un vero e proprio festival, per far vivere la magia del momento a persone di tutto il mondo. Per questo motivo, Samsung sta cercando dei tedofori che abbiano storie importanti da raccontare, chiedendo in tutto il mondo di fare emergere i “Dreamer” – quanti stanno lottando per affermare il loro potenziale - e gli “Achiever” – che hanno già realizzato i loro sogni - perché entrino a far parte dei 1500 tedofori che Samsung identificherà a livello mondiale.

In Italia, questa iniziativa viene declinata nella campagna “Corri per il sogno, diventa tedoforo”; per partecipare sarà sufficiente andare sul sito www.samsung.it/diventatedoforo e raccontare in massimo 300 parole se stessi e il proprio sogno nel cassetto, oppure un sogno già realizzato. In entrambi i casi, si dovrà raccontare come questo sogno sia stato o possa essere di ispirazione e motivazione per altre persone. Insieme al messaggio, sarà inoltre possibile inviare un file video oppure audio, della durata massima di due minuti. Una giuria Samsung individuerà tra i partecipanti i nomi di 10 tedofori e 5 riserve, che saranno inviati al PyeongChang 2018 Organising Committee of the Olympic Games (POGOC) per una valutazione formale conclusiva dei profili selezionati. I prescelti potranno portare la Torcia Olimpica per circa 300 metri in occasione dell’Olympic Torch Relay di PyeongChang 2018. In occasione di questa esperienza unica, i tedofori saranno ospiti di Samsung, che racconterà le loro esperienze con attività dedicate sui suoi canali social.