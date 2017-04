Waco: Melissa Benoist e Julia Garner si uniscono al cast

Le due attrici hanno firmato per entrare a far parte del gruppo di lavoro alla miniserie evento in sei parti,. La première ci sarà nel 2018, prodotta dalla Weinstein Television.

La storia riguarda una setta che risiedeva nella cittadina di Waco, in Texas, che venne messa sotto attacco nel 1993. L'assedio durò 51 giorni e la vicenda si concluse in un massacro. Soltanto 9 adepti sopravvissero.

La sceneggiatura è di Erick e John Dowdle,e la regia del solo John Dowdle e trae spunto da due autobiografie sull'evento: A Place Called Waco di David Thibodeau, uno dei sopravvissuti, e Sinful Messiah, scritta dall’agente speciale Gary Noesner dell'FBI, che si occupò delle fasi di negoziazione con la setta.

Nel cast di Waco ci saranno anche Michael Shannon e Taylor Kitsch.