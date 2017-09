Waco: un primo sguardo a Taylor Kitsch nei panni di David Koresh

Paramount Network ha rilasciato le prime foto di Taylor Kitsch nei panni di David Koresh, il leader della setta che vedremo nella serie tv Waco , nel cui cast figurano anche Michael Shannon, Taylor Kitsch, John Leguizamo, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Melissa Benoist, Paul Sparks, Shea Whigham, Camryn Manheim, e Julia Garner.

Waco sarà basata sulla storia vera di David Koresh, leader di una setta attiva a Waco, in Texas nel 1993 e che ha provocato anche una sparatoria mortale, ancora ad oggi nota come il più famoso conflitto a fuoco nella storia degli Stati Uniti, in cui sono morti quattro agenti della polizia e sei civili, e decine di feriti.

Il conflitto portò a 51 giorni di stallo, e si concluse dopo un raid dell’FBI ed un incendio sul Mount Carmel, il quale provocò la morte di 76 persone tra uomini, donne e bambini.

Le immagini, come sempre, sono disponibili in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate di Taylor Kitsch come David Koresh.