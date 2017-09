Watchmen: Damon Lindelof annuncia l'inizio della pre-produzione per HBO!

ha usato Instagram per annunciare l'inizio del lavoro alla nuova serie tv della. Ne avevamo sentito parlare l'anno scorso, certo, ma poi non era stata diramata alcuna notizia al riguardo.

Adesso invece è proprio il creatore di Lost a dirci qualcosa sui progressi del progetto, che non solo ha ufficialmente ricevuto luce verde, ma è attualmente in fase di pre produzione. C'erano inizialmente solo dei rumor che volevano Lindelof coinvolto nel progetto che avrebbe portato sullo schermo la creazione di Alan Moore, e adesso proprio Damon ha confermato che è nel team creativo con questo post via social, che i fan della graphic novel non potranno non riconoscere, visto che l'immagine mostra la base del trofeo dato a Hollis Mason, a.k.a Nite Owl!

Di dettagli specifici non ne abbiamo ancora, naturalmente, è troppo presto; tuttavia, di certo sarà qualcosa di completamente separato da quello che fu il film del 2009 di Zack Snyder, che all'inizio doveva invece essere coinvolto nel progetto per il piccolo schermo.

Siete curiosi di vedere come adatteranno Watchmen per la tv? Diteci come la pensate nei commenti qui sotto!