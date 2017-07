Watchmen: Damon Lindelof non dirigerà la serie HBO?

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell’ufficialità sulla serie TV dia cura di. Lo show, che ancora non sappiamo se si ispirerà fedelmente all’opera di, non sarà diretto dacome sembrava fino a un mese fa.

Sapevamo, infatti, che Zack Snyder non sarebbe tornato a dirigere la serie TV di Watchmen dopo averne già curato la trasposizione cinematografica, e in occasione dell’ufficialità da parte di HBO vi abbiamo riportato come Damon Lindelof fosse in lizza per curarne la produzione. Lo scrittore e producer di Leftovers e Lost ha infatti smentito il suo coinvolgimento, almeno per ora.

“Fino ad ora non ho ancora avuto incontri con HBO per Watchmen. Al momento mi sento più come se dovessi ancora rendermi conto se esista davvero o meno, sono in quella fase. Tutto ciò che posso dire è che sto pensando tantissimo a Watchmen”.

Peraltro, Lindelof ha anche dichiarato di essere recentemente andato in vacanza con la famiglia e di essersi reso irreperibile via telefono e internet. Al suo ritorno ha detto di aver ricevuto una marea di email di congratulazioni per un lavoro di cui non ha ancora discusso.

Voi pensate che Damon Lindelof sia il nome giusto per una trasposizione televisiva di Watchmen?