Wayward Pines: è ancora possibile una terza stagione

Dopo più di un anno dalla fine della seconda stagione di, la serie diè ancora possibile. A darne la notizia è stato il presidente dell'di Fox,, durante la manifestazione della

"Non lo sappiamo ancora. M. Night ha recentemente parlato con Dana Walden e con me sulle possibilità di una terza stagione. Stiamo esplorando la nuova storia e valutando il casting. Non abbiamo ancora deciso."

La serie era stata sviluppata da Chad Hodge e si basava sui romanzi di Blake Crouch. La prima stagione di Wayward Pines, con protagonista Matt Dillon, era stata un vero successo, ma le valutazioni erano calate con la messa in onda della seconda stagione, che ha visto protagonista Jason Patric. Cosa ne pensate? Vorreste una terza stagione della serie?