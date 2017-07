Wayward Sisters: ecco il cast dello spinoff di Supernatural!

Il tanto atteso, e chiamato a gran voce, spinoff di Supernatural , è una realtà e adesso sappiamo anche chi farà parte del cast. Inoltre, ci sono dettagli delladella serie "ammiraglia".

All'inizio dell'estate c'era stato l'annuncio che la stagione tredici di Supernatural avrebbe aperto una porta per un potenziale spinoff e adesso la Warner Bros ha annunciato il cast della nuova serie, Wayward Sisters.

Kim Rhodes, che interpreta lo Sceriffo Jody Mills, sarà tra gli interpreti principali della potenziale serie, insieme alla fan-favorite Briana Buckmaster, che interpreta lo Sceriffo Donna Hanscum. Saranno affiancate dalle figlie adottive di Jody, Claire Novak e Alex Jones, interpretate rispettivamente da Kathryn Newton e Katherine Ramdeen. Inoltre, nel cast ci sarà anche Clark Backo nei panni del nuovo membro della famiglia, Patience Turner, un giovane che verrà preso sotto l'ala protettrice di Jody.

Ancora, ovviamente, non ci sono date ufficiali su quando uscirà il primo episodio, ma sappiamo che Andrew Dabb e Robert Berens sono a lavoro sullo script.

Per quanto riguarda invece la tredicesima stagione di Supernatural, Misha Collins tornerà di certo, ma che torni nei panni di Castiel o di qualcun altro, questo resta ancora un mistero. Samantha Smith tornerà, visto che, come è stato rivelato, Mary Winchester, nonostante sia intrappolata in una realtà alternativa con Lucifer, è ben lontana dall'essere morta.

Nel frattempo Sam e Dean, che sono tornati a casa, devono vedersela con Jack, il figlio di Lucifer e pare che i due fratelli non si troveranno tanto d'accordo su come educare il ragazzo visto che Dean è più per il metodo "schiaffi", e Sam crede invece in un'educazione meno cruenta.

Nella serie tornerà anche Missouri Moseley (Loretta Devine), che non si vedeva dalla stagione 1.

Che dite? Ansiosi di vedere lo spinoff e la 13esima stagione di Supernatural? Ditecelo nei commenti!