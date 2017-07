Wayward Sisters: ecco come si svilupperà la serie spinoff di Supernatural!

Wayward Sisters , lo spinoff di, si evolverà in modo organico con la serie principale., showrunner di Supernatural, parla un po' di cosa dovremo aspettarci dalla nuova serie.

Durante la season 9 di Supernatural, si era già tentata la strada dello spinoff e uscì Bloodlines che, però non ebbe il successo sperato. Il motivo, ovviamente risiede nel fatto che gli spinoff di maggior successo - vedi The Originals per fare un esempio, hanno sempre contato nel cast dei fan favorite delle serie ammiraglie, gente che non aveva ruoli ricorrenti, ma che rimaneva nella mente degli spettatori.

Durante una conferenza stampa al Comic-Con di San Diego, Andrew Dabb ha dunque detto quanto segue:

"Tra di noi abbiamo parlato molto, sin dal primo momento in cui abbiamo introdotto il personaggio di Claire Novak nello show. Durante la stagione 9, dunque, e l'idea che Jody abbia già preso con sé Alex Jones, è uno stimolo in più per vedere come evolveranno le cose. La stagione evolverà organicamente a partire dalla metà della stagione 13 di Supernatural. A differenza del primo spinoff, che non aveva nulla a che fare con Supernatural, questo sembrerà molto simile a Supernatural, invece. Solo da un'angolazione diversa, con storie diverse ma con gli stessi temi principe."

Ancora non sappiamo quando e come uscirà Wayward Sisters, ma sembra proprio che ci sia una forte intenzione di portare questa nuova serie alla vita.

Nel frattempo, ricordate che la stagione numero 13 di Supernatural torna sulla CW a partire dal 12 ottobre.