Wayward Sisters: Yadira Guevara-Prip sarà series regular nella serie

, la serie spinoff di Supernatural , vedrà nel cast l'attricecome presenza regolare. Prima di vederla lì però, conosceremo il suo personaggio nella serie "madre".

La CW, con Wayward Sisters, riprova ad espandere l'universo soprannaturale di Supernatural. La serie si concentrerà su Jody Mills (Kim Rhodes) e sul suo servizio d'adozioni per ragazze orfane con poteri soprannaturali. Tra i personaggi rivedremo l'ex schiava vampiro Alex Jones (Katherine Ramdeen), Claire Novak (Kathryn Love Newton) e Donna Hanscum (Briana Buckmaster).

Bloodlines non ha avuto fortuna ed è stato cancellato; Wayward Sisters tuttavia, potrebbe avere maggiori possibilità di farcela perché si manterrà vicina a Supernatural nelle storie e nel tono generale.

Yadira Guevara-Prip interpreterà un personaggio di nome Kaia Nieves che verrà introdotto nella tredicesima stagione di Supernatural e, secondo EW, sarà un'anima al contempo forte e tormentata:

"Ha perso la famiglia da piccola. Durante il processo di crescita, la ragazza è sola e completamente sconnessa dal mondo mentre cerca di comprendere i suoi poteri. Nei suoi sogni, Kaia cammina attraverso i mondi ed esperisce il dono come una maledizione perché non può ancora controllarlo. Sarcastica, disincantata e perseguitata, Kaia è straordinariamente tosta, perché ha vissuto da sola per tantissimo tempo."

Aspettiamo di vedere come si svilupperà Wayward Sisters; nel frattempo Supernatural torna con la premiere della tredicesima stagione a partire dal 12 ottobre su CW.