Westworld 2: non vedremo la nuova stagione prima della primavera 2018

ha recentemente fatto la sua comparsa aldi San Diego: durante il panel dedicato allo show ispirato al film cult diabbiamo visto il primo, stupefacente trailer della nuova stagione . Tuttavia sembra che il ritorno della serie si farà attendere ancora un bel po’.

La HBO ha infatti confermato ufficialmente che Westworld 2 è in fase di produzione, ma la messa in onda della prossima stagione non si farà vedere prima della primavera 2018. Lo riporta Screen Rant, che attesta l’ufficialità della notizia direttamente dall’emittente di produzione.

Inoltre è stato anche confermato che nel cast tornerà anche Jimmi Simpson, la versione giovane di William (aka l’Uomo in Nero): a quanto pare lo show intende colmare alcuni piccoli punti oscuri della storyline del personaggio interpretato da Simpson e in effetti sembra proprio che l’Uomo in Nero sia uno dei protagonisti di Westworld 2.