Westworld 2: Talulah Riley confermata come regular nella serie HBO

Siamo ormai orfani della prima, stupefacente stagione dida più di 3 mesi, e altrettanti ne passeranno prima del ritorno della creatura disulla, ma almeno oggi possiamo tornare a parlare di una delle serie migliori degli ultimi anni.

Proprio così, perché nonostante la sceneggiatura sia ancora in fase gestatoria, arriva la prima notizia ufficiale sulla seconda stagione, dato che l'attrice Talulah Riley (nel serial la bella host Angela) è stata da poco confermata come regular nei nuovi episodi, venendo promossa da semplice ma ricorrente guest-star.



[ATTENZIONE, SPOILER PER CHI NON AVESSE ANCORA VISTO LA PRIMA STAGIONE]



Nella storia di Westoworld, Angela accoglie in un primo momento William nel Parco, accompagnandolo nella scelta del vestiario e spiegandogli le regole base. Si scoprirà però successivamente essere una delle più strette seguaci di Wyatt (in realtà Ford) e uno tra i primi indizi per scoprire la vera identità di William.



La seconda stagione di Westworld sempre di 10 episodi approderà sulla HBO nel 2018.