Will & Grace: anche Minnie Driver tornerà nel revival

Anchetornerà nel revival di, i cui 16 nuovi episodi andranno in onda a partire dal 28 settembre prossimo sulla NBC.

L’attrice, che interpretò in sei episodi della serie classica il personaggio di Lorraine Finster – arcinemesi di Karen poi diventata la sua figliastra – riprenderà il suo ruolo nei 16 episodi ordinati dal network, presumibilmente in un ruolo da guest per un solo episodio, la cui produzione comincerà questa settimana.

Il personaggio di Lorraine venne introdotto nella quinta stagione dello show, come badante di Stanley Walker. Dopo aver divorziato da Stanley, Karen compirà la sua vendetta su Lorraine andando a letto e infine sposando il padre Lyle Finster. Considerando che la Driver è attualmente impegnata nella serie Speechless, è probabile che abbia ottenuto un permesso speciale dalla ABC. Il cast della serie prevedeva già il ritorno come guest di Harry Connick Jr. (nei panni di Leo) e di Ben Platt.

Il revival di Will & Grace è stato già rinnovato per una seconda stagione che sarà composta da 13 episodi.