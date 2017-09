Will & Grace: Bobby Cannavale tornerà nel ruolo di Vince per il revival

Nel revival didellatornerà un altro volto familiare. Si tratta die ad annunciarlo è stato un post dicondiviso sul suo profilo Instagram (che potrete vedere in fondo alla notizia).

Cannavale, vincitore di un Emmy, era apparso nello show per la prima volta nella sesta stagione, nel ruolo di Vince D'Angelo, l'ex fidanzato poliziotto di Will (Eric McCormack), approdato nella serie per la prima volta nella sesta stagione. I due si erano poi lasciati nel finale dell'ottava stagione dopo un flashforward che li vedeva felicemente sposati con un figlio.

Non si ha alcuna notizia di quale impatto avrà nel revival il ritorno di Cannavale, ma dalle parole del co-creatore e produttore esecutivo della nuova stagione dello show, Max Mutchnick, i nuovi episodi riscriveranno la storia e cancelleranno la maggior parte degli eventi a cui hanno assistito gli spettatori nel finale di stagione del 2006.

Will & Grace tornerà sui canali NBC il 28 Settembre.