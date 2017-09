Will & Grace: ecco le nuove foto promozionali del primo episodio del revival

Il nuovo revival della serievoluto dallasta arrivando! E online arrivano le immagini del primo episodio dello show in cui ritroveremo le star

La prima stagione del revival, inizialmente di 12 episodi, sarà adesso composta da 16 e manterrà lo spirito della serie originale, seguendo le disavventure di Will e Grace, con i loro amici Jack e Karen. I creatori, Max Mutchnick e David Kohan, hanno recentemente rivelato che i nuovi episodi ignoreranno gli eventi del finale dell'ottava stagione, in cui veniva mostrato un lontano flashforward e che ritorneranno nel cast anche Bobby Cannavale e Minnie Driver.



Lo show andrà in onda a partire dal 28 Settembre ed è già stato rinnovato per la seconda stagione.