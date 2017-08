Will e Grace: nel nuovo promo del revival Jack si è modernizzato! VIDEO

Siamo tutti in trepida attesa del revival di Will & Grace e adesso è uscito un video promo della nuova stagione che vede protagonistae qualcosa di molto moderno!

E' confermato, Signore e - più che altro - Signori: Jack è su Grindr! E come poteva non esserci? Le regole degli appuntamenti sono decisamente - e radicalmente - cambiate da quando è andata in onda la prima serie di Will e Grace e adesso che i ragazzi stanno tornando è ovvio che si siano modernizzati.

Nella clip, che mostra il primo vero video della nuova stagione (composta da 16 episodi), Jack esprime il suo amore/odio per la popolare applicazione per appuntamenti gay, Grindr dicendo alla gang "Sento che potrebbe venirmi l'Herpes al dito solo perché sto scorrendo lo schermo!"

Oddio, che bello sentire di nuovo Jack!

E il promo conferma anche quello che era stato anticipato: lo humour politicamente orientato! La notizia, già ufficiale, è che il revival di Will e Grace non solo avrà questa prima season, ma anche una seconda stagione già in programma, che si comporrà di 13 (per ora) episodi.