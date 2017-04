Will & Grace: il revival della sitcom NBC passa da 10 a 12 episodi

Come riporta oggi, l'annunciato revival diè un progetto sul quale lapunta davvero molto, tanto da averne aumentato gli episodi da 10 a 12 nel giro di un solo mese e mezzo.

Il revival segnerà il ritorno nei rispettivi ruoli di Will, Grace, Jack e Karen delle star nominate agli Emmy Awards Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally. Torneranno anche come showrunner i creatori della serie Max Mutchnick e David Kohan e il grande James Burrows dirigerà tutti i nuovi episodi.



Will & Grace debuttò nel 1998 incrementando gradualmente la sua popolarità fino a divenire tra il 2001 e il 2005 la sitcom più vista nell'ambita fascia di pubblico 18-49, con un audience di ben 18 milioni per il series finale del 2006. Oltre a questo, la serie venne nominata a 83 Emmy Awards, vincendone 16 compreso quello per Miglior Serie Comedy.