Will & Grace: il revival viene già rinnovato per una seconda stagione!

Come tutti i fan della celebre serie ormai sapranno, tra circa un mesetornerà sui piccoli schermi americani con una stagione revival e il network statunitensesembra avere profonda fiducia nel successo di questo grande ritorno, dal momento che ha già approvato la produzione di un secondo capitolo.

La rete ha, infatti, annunciato che il revival di Will & Grace, la cui stagione 1 farà il suo debutto negli Stati Uniti il 28 di settembre, è già stata rinnovata per la stagione 2.

L'originale Will & Grace, che ha intrattenuto il suo pubblico dal 1998 al 2006, può tranquillamente essere ritenuto un successo. Le otto stagioni non furono solo una novità per i suoi protagonisti LGBT, ma anche per l'ottima accoglienza da parte di critici e spettatori. In più, Will & Grace ha guadagnato 83 candidature agli Emmy Awards nel corso della sua messa in onda, vincendone 16, ed ha inoltre ottenuto 27 candidature ai Golden Globes.

Con la tendenza alla produzione di revival dell'ultimo periodo - alcuni dei quali stanno riscuotendo notevole successo - non sorprende che la NBC voglia rilanciare uno dei suoi fiori all'occhiello. Con il cast originale formato da Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen), insieme ai creatori Max Mutchnick e David Kohan, la prima stagione del revival, inizialmente di 12 episodi, è stata ampliata a 16 e successivamente arriverà la seconda stagione. Il revival manterrà lo spirito della serie originale, seguendo le disavventure di Will e Grace, con i loro amici Jack e Karen. I creatori hanno recentemente rivelato che i nuovi episodi ignoreranno gli eventi del finale della stagione 8, che mostrava un lontano flash-forward.