Will & Grace è la serie comedy della NBC più vista!

Con il suo ritorno, la serienon solo ha riportato i fan in un mondo fatto di ricordi e ambienti familiari, ma, soprattutto, ha segnato un nuovo record tra le comedy più viste della

Infatti, secondo la Live+3 - valutazione che prende in esame una serie televisiva nei primi tre giorni successivi all'ora in cui la serie è andata in onda - la premiére di Will & Grace è aumentata di +2,6 punti rating, +53% di voti tra i 18-49 anni e +4,6 milioni di spettatori complessivi rispetto alla Live+SameDay (valutazione della serie al debutto). Questi dati l'hanno resa la serie comedy più vista della rete NBC, arrivando a sfiorare i numeri del drama, sempre della NBC, This Is Us (+1.8 tra i 18-49 anni e +4.8 milioni di spettatori).

Che ne pensate? Voi avete visto la prima puntata della serie Will & Grace?