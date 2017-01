Will & Grace torneranno in 10 nuovi episodi

L'annuncio è arrivato direttamente dal canale televisivo NBC, tra il 2017 e il 2018 arriveranno dieci nuove puntate della storica serie tv americana Will & Grace.

Ritroveremo i protagonisti storici della serie, Will & Grace è stata una sit-com di enorme successo tra il 1998 e il 2006, sulla scia di Friends presentava i coinquilini dell'Upper West Side di Manhattan, un avvocato gay, Eric McCormack (Will) e un'arredatrice d'interni, Debra Messing (Grace) che a quanto pare torneranno a vestire gli storici personaggi. Al loro fianco l'altra storica coppia di amici formata da Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen).

Il canale NBC ha annunciato la produzione di 10 nuovi episodi che saranno trasmessi tra il 2017 e il 2018; a quanto pare la spinta definitiva per la realizzazione è arrivare dopo la reunion del cast che si era ritrovato per girare un mini spot in favore di Hillary Clinton, 6 milioni di visualizzazioni per i protagonisti a dieci anni dalla messa in onda della serie.