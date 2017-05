Will & Grace: il trailer del revival debutta in rete!

Già da qualche tempo è stato annunciato un altro grande ritorno di una celebre serie cult che riapparirà sui piccoli schermi statunitensi con un revival in dodici puntate. Stiamo parlando della serie comedy, di cui il networkha da poco rilasciato il primo trailer che potete guardare comodamente dopo il salto.

I fan della serie che ha spopolato tra la fine degli anni '90 e primi anni 2000, possono finalmente godersi questo speciale sneak peek dietro le quinte del prossimo rilancio di Will & Grace. Nel filmato possiamo vedere un sacco di gag autoreferenziali con i quattro personaggi più iconici del programma.

Noto per essere stato uno dei programmi di maggior successo della rete, la serie vedeva come protagonisti Will Truman - un avvocato gay interpretato da Erin McCormack - e la sua migliore amica Grace Adler - una designer di interni, impersonata da Debra Messing.

Oltre al ritorno dei due protagonisti, i fan saranno felici di apprendere che faranno la loro ricomparsa sullo schermo anche i personaggi ricoperti dagli attori Sean Hayes e Megan Mullalley - ovvero Jack McFarland e Karen Walker rispettivamente.

Il rilancio della serie consisterà di dodici episodi, che sicuramente saranno un grande polo di attrazione per tutti i fan dello show quando debutteranno per la stagione autunnale 2017. Oltretutto, il trailer da poco rilasciato riprende in pieno lo spirito e la comicità pungente che ha caratterizzato lo show per tutta la sua durata e che ha fatto in modo da conquistarsi il suo ampio seguito di fan, quindi possiamo affermare che i presupposti per la riuscita del revival sono più che buoni.