Will, Young Shakespeare: TNT cancella la serie dopo una sola stagione

Non rivedremo più le avventure del giovane iWilliam Shakespeare! La serie televisivaè stata cancellata dopo una sola stagione dalla rete. Prodotta da, la prima stagione è andata in onda ilcon 10 episodi.

Will: Young Shakespeare segue la storia del giovane Shakespeare che lotta per diventare drammaturgo e per sostenere la moglie e i suoi tre figli. Quando si reca a Londra, riesce a vendere la sua prima opera ad un teatro di proprietà di James Burgage. si innamora anche della figlia di Burgage, Alice. Lotterà per mantenere la sua fede cattolica, fare amicizia con la compagnia d'attori e mantenere un segreto con il criminale Robert Southwell.

Il cast comprendeva Laurie Davidson, Olivia DeJonge, Ewen Bremmer, Colm Meaney, Mattias Inwood, Jamie Campbell Bower, William Houston e Max Bennett. Craig Pearce, Shekhar Kapur, Alison Woen, Debra Hayward, Vince Gerardis, Howard Braunstein e Louise Rosager sono stati i produttori esecutivi della serie.