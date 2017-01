Witchblade diventa una serie televisiva!

Un'altra supereroina dei fumetti anni novanta arriva in televisione prossimamente. The Hollywood Reporter svela che la NBC sta sviluppando una serie tv in live-action dedicata al personaggio di

Creata da Brian Haberlin, Marc Silvestri, David Wohl e lo scomparso Michael Turner, Witchblade debuttò in una serie dedicata totalmente a lei nel 1995 e pubblicata da Top Cow. Carol Mendelsohn (CSI) e Caroline Dries (The Vampire Diaries) sono attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del pilot.

La storia segue la poliziotta di New York Sarah Pezzini che, durante un inseguimento, viene ferita ed entra in contatto con un'entità semi-senziente, Witchblade, che le dona poteri straordinari.

La serie a fumetti è terminata nel 2015. Nel corso della sua storia fumettistica, Sarah Pezzini ha incontrato numerosi altri personaggi di altre case editrici, come gli eroi Marvel e DC, Lara Croft, Vampirella, Red Sonja e persino le creature di Predator, Alien e Mars Attacks!