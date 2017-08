X-Files 11: Barbara Hershey si unisce al cast della nuova stagione

si unisce al cast dell'undicesima stagione che racconta le investigazioni del soprannaturale, X-Files . Il suo ruolo tuttavia ...

Per il momento rimane una specie di segreto! La notizia del suo inserimento nel cast di X-Files 11 l'ha riportata Deadline e, anche se non si sa bene cosa farà, di certo apparirà diverse volte nei dieci episodi previsti della nuova season.

Oltre a Barbara Hershey, nel cast torneranno gli storici membri David Duchovny e Gillian Anderson nei panni degli agenti segreti dell'FBI, Fox Mulder e Dana Scully, e anche Mitch Pileggi.

Il nome del personaggio della Hershey è Erika Price, "una figura potente che rappresenta un'organizzazione misteriosa.“

La Hershey è stata nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo lavoro nel film Ritratto di Signora, del 1997. ha vinto un Emmy Award nel 1990 e la si è vista in Black Swan e nella serie tv Once Upon a Time.

Prodotta dalla 20th Century Fox Television e dalla Ten Thirteen Productions, la serie tv The X-Files è creata e prodotta da Chris Carter.