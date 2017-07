X-Files: un personaggio storico tornerà nella stagione 11!

Un personaggio conosciutissimo della serie storica X-Files tornerà nell'undicesima stagione. Se volete scoprire di chi si tratta continuate pure la lettura dell'articolo.

Mulder e Scully non saranno soli quando X-Files tornerà per la season 11. Infatti a loro si unirà una vecchia conoscenza, Mitch Pileggi aka il Direttore Walter Skinner, come riporta Deadline. Il personaggio, negli anni è diventato un fan favorite proprio come i due iconici investigatori interpretati da Gillian Anderson (Agente Dana Scully) e David Duchovny (Agente Fox Mulder).

Mitch Pileggi si è visto fin dalla prima stagione di X-Files e il suo ruolo era quello di supervisionare il lavoro degli agenti Mulder e Scully all'FBI. L'attore, oltre ai suoi impegni con X-Files, ha lavorato recentemente in televisione in Sons of Anarchy della FX e nel revival di Dallas della TNT.

Siete contenti di rivedere il Direttore Skinner nella serie? Ditecelo nei commenti!