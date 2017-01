X-Files: aggiornamenti ufficiali arriveranno molto presto!

è tornato a casa sullanel 2016 in una stagione che ci ha riportato i protagonisti, impersonati da. Da quando la stagione si è conclusa, i fan hanno iniziato a chiedersi se potranno vedere ancora qualche scorcio in più della verità che è là fuori.

I nuovi episodi hanno introdotto una serie di nuovi personaggi, creando le basi sia per un'ulteriore prosecuzione dello show con i volti dello spettacolo originale, sia l'inizio di nuove avventure con il cast di supporto. X-Files, inoltre, non è stato solo uno dei nuovi spettacoli della FOX andati in onda nel 2016, ma ha anche rappresentato una vera minaccia per altre serie nella sua stessa fascia oraria - tra cui Supergirl, che allora andava in onda sulla CBS.

Ora sembra che la FOX sia molto vicina ad ordinare ulteriori episodi dello show. EW, durante il press tour della Television Critics Association a Pasadena, in California, ha confermato che David Madden, il Presidente della FOX, ha detto ai giornalisti lì presenti che, anche se il processo di deal-making con Duchovny e Anderson è "complesso", la rete si aspetta "di fare annunci ufficiali a breve" per quanto riguarda il futuro di X-Files. Madden, inoltre, ha rivelato che la FOX sperava di avere delle comunicazioni definitive da fare già per l'evento TCA di mercoledì, ma che le offerte e le trattative non erano ancora del tutto chiuse.

Attualmente, comunque, sembra ormai certo che la rete stia puntando alla realizzazione di più di sei episodi, anche se non si dovrebbe arrivare alle tradizionali 22 puntate come ordine stagionale. Lo studio, inoltre, sembra tendere verso un debutto dei nuovi episodi verso la seconda metà del 2018.