X-Files: Annabeth Gish annuncia il suo ritorno nel cast del revival

Come tutti i fan già sapranno, il revival ditornerà con un secondo capitolo dopo quello a cui abbiamo assistito nei primi mesi dello scorso anno. Anche in questa seconda stagione rivedremo dei volti famigliari e le conferme di ritorni all'interno del cast continuano ad arrivare.

Con la stagione 11 all'orizzonte, in arrivo per il 2018, l'attrice Annabeth Gish si è recentemente rivolta a Instagram per rivelare che tornerà nei panni di Monica Reyes il prossimo anno. Rimane da vedere a quanti dei dieci episodi della stagione la Reyes parteciperà.

Data questa conferma, viene spontaneo chiedersi se il suo ex partner e amico, Doggett, tornerà anche lui nella serie. Anche se tutte le parti sembrano essere ben disposte in tale direzione, purtroppo per i fan dell'attore, Robert Patrick è già occupato con il suo attuale ruolo regolare nella serie della CBS intitolata Scorpion.

Oltre a Mulder, Scully, e ora Reyes, Mitch Pileggi è già stato confermato in precedenza nel cast, ricoprendo ancora una volta il suo ruolo di assistente direttore dell'FBI Walter Skinner. Ci si chiede quanti personaggi dalle stagioni passate di X-Files possano tornare questa volta, visto anche l'aumento della lunghezza della stagione 11 rispetto ai 6 episodi della stagione 10.

La prossima ed undicesima stagione di X-Files, ovvero il secondo capitolo del revival della serie, farà il suo debutto nel corso del 2018 sul network televisivo statunitense FOX.