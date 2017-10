X-Files: Gillian Anderson annuncia il suo addio alla serie dopo l'11ª stagione

Nemmeno il tempo di gustarsi il nuovo trailer dell’undicesima stagione, che i fan didevono affrontare una pesante doccia fredda:dirà addio alla serie dopo la nuova stagione.

L’attrice, interprete dell’agente dell’FBI Dana Scully, lo ha dichiarato alla stampa accorsa al New York Comic Con, nel corso del panel della serie. “Penso sia arrivata la fine per me”, ha risposto quando un giornalista le ha posto la domanda se avesse continuato anche con una dodicesima stagione.

La Anderson ha poi aggiunto che il suo ritorno con il revival era dovuto al fatto che “sentivo che qualcosa non si era concluso. Era come se non avessimo consegnato ai fan tutto quello che si aspettavano da noi e così è stato. Al termine della decima pensavo avessimo finito”. L’attrice non è stata sorpresa dal ritorno della serie con un’undicesima stagione, quanto dalla sua risposta ai produttori. Ovviamente affermativa.

L’undicesima stagione di X-Files andrà in onda sulle reti FOX nel corso del 2018.