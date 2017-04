X-Files tornerà per la stagione 2017-2018, ecco il poster!

Dopo un periodo di voci non confermate durate più di un anno, finalmente arriva la conferma ufficiale:, i cui protagonisti erano già ritornati sui piccoli schermi per una stagione evento nel corso del gennaio dello scorso anno, ci regalerà altri nuovi episodi che verranno trasmessi durante la prossima stagione televisiva.

Come i fan della serie ricorderanno bene, infatti, le avventure paranormali di Mulder e Scully erano tornate sulla FOX nei primi mesi del 2016, sotto forma di una miniserie costituita da sei episodi, una breve stagione caratterizzata dalla combinazione di storie autonome con il sempre presente arco narrativo della cospirazione aliena tipico della serie. L'episodio finale, come ricorderete, si è concluso con un colpo di scena, il che lasciava ben sperare sulla futura continuazione di X-Files.

Fortunatamente per i fan, ora è arrivata la conferma. La FOX, infatti, ha annunciato ufficialmente che X-Files tornerà sulla rete per un secondo capitolo in 10 episodi, anche se molti fan di riferiranno a questo nuovo gruppo di puntate chiamandolo, molto probabilmente, stagione 11, dal momento che effettivamente è questa la numerazione a cui la serie arriverà.

In qualunque modo verrà chiamata la nuova stagione, i nuovi episodi cominceranno la produzione nel corso di questa estate. L'intenzione è quella di mandarli in onda durante la stagione 2017-2018, ma la data esatta della premiere non è ancora stata annunciata, anche se sembra plausibile pensare che l'anteprima avverrà nei primi mesi del 2018.