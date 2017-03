X-Men: Amy Acker e Percy Hynes White sono nel cast della serie tv

Ancora ingressi nel cast della prossima serie televisiva in live-action dedicata agliche, ricordiamo, ancora non ha un titolo ufficiale. L'attrice, svela il The Hollywood Reporter, è salita a bordo del progetto.

La star di Angel e Person of Interest interpreterà Kate Stewart, ex-moglie del personaggio di Stephen Moyer, una donna che sta affrontando sia la separazione da sua moglie Reed che i suoi due figli crescere sempre più in fretta. Quando scoprirà il segreto dei suoi figli, Kate capirà di essere più forte di quanto pensa.

Nel frattempo è salito a bordo del progetto anche il giovane Percy Hynes White (Una notte al museo) nei panni di Andy, un ragazzino solitario probabilmente - questo non è stato specificato - figlio di Reed e Kate.

Ricordiamo che il ruolo della figlia è stato affidato all'attrice Natalie Alyn Lind.