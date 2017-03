X-Men: Emma Dumont sarà Polaris nel serial tv!

Una delle mutanti più amate dai fan dei fumettista per approdare nella nuova serie tv degliancora senza un titolo. The Hollywood Reporter rivela che il personaggio didebutterà nel serial.

A dare il volto a Lorna Dane/Polaris sarà la giovane attrice Emma Dumont (Aquarius). Questa versione di Polaris sarà "coraggiosa e leale" e, come nei fumetti, avrà l'abilità di manipolare il magnetismo. Non è un caso che nei fumetti originali, viene scoperto che Lorna è una figlia di Erik Lehnsherr/Magneto; ovviamente, ad ora, non sappiamo se tale legame verrà accennato o esplorato nel serial tv.

Matt Nix ha sviluppato questa serie tv senza un titolo, mentre Bryan Singer dirigerà il pilot.