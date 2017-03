X-Men: Joseph Morgan nella serie Marvel, svelato il titolo

Sta per iniziare la produzione della prossima serie tv in live-action dedicata agli. Ed ecco trapelare in rete una foto che mostra il cast impegnato nella lettura dello script del pilot.

Interessante è da notare la presenza di Joseph Morgan (The Originals), che ancora non era stato annunciato come membro del cast ufficialmente. Non è chiaro, ovviamente, chi interpreterà Morgan all'interno del serial.

Intanto la produttrice Lauren Shuler Donner sembra aver svelato il titolo del serial che debutterà su Fox. Dovrebbe essere, salvo imprevisti, X-Men: Gifted.

Matt Nix è lo showrunner della serie, il cui pilot sarà diretto da Bryan Singer. Lo show è una co-produzione tra Fox e i Marvel Studios, la seconda dopo l'acclamato Legion.