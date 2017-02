X-Men: svelato titolo di lavorazione e data di inizio riprese della nuova serie

Come ormai saprete, la Fox ha dato via libera alla nuova serie televisiva in live-action basata suglie sviluppata da

Secondo il sito il titolo di lavorazione del serial è 'Heaven' ed il titolo ufficiale potrebbe essere Hellfire. Questa potrebbe essere, però, una 'falsa informazione': il sito potrebbe avere usato erroneamente il titolo della defunta serie tv sugli X-Men, Hellfire Club.

Quel che sappiamo è che il serial - senza un titolo ufficiale, dunque - è incentrato su una famiglia che scopre che i propri figli sono mutanti. Saranno costretti alla fuga, con le Sentinelle pronte ad ucciderli. Nella loro fuga saranno aiutati da altri mutanti.

Bryan Singer dirigerà il pilot.