Xena, Principessa Guerriera: NBC abbandona il progetto del reboot della serie

Il presidente dell'intrattenimento della, ha confermato la cancellazione del reboot della serie

Il reboot aveva a bordo Javier Grillo-Marxuach (Lost, The 100) con il compito di scrivere il pilot ed essere il produttore della serie, esplorando la relazione tra Xena e la sua amazzonica accompagnatrice Gabrielle. Relazione che nella serie originale veniva solamente accennata. Ma Grillo-Marxuach abbandonò il progetto ad Aprile, lasciando la nuova Xena senza uno scrittore. Salke ha dichiarato che il progetto rimarrà in bilico fino a quando non emergerà un nuovo scrittore: "Ho bisogno di qualcuno che abbia un punto di vista simile al mio".

La serie originale Xena: Principessa Guerriera è stata trasmessa dal 1995 al 2001, con protagonista l'attrice Lucy Lawless affiancata a Renee O'Connor nel ruolo di Gabrielle.