Y: The Last Man, DJ Caruso vuole essere coinvolto

Vi abbiamo rivelato lo scorso anno che FX stava sviluppando un adattamento televisivo dedicato al fumetto, affidando ail compito di fare da showrunner.

Adesso il cineasta DJ Caruso, che una volta era stato ingaggiato per adattare il comic-book sul grande schermo, ha svelato di voler essere coinvolto nella realizzazione del serial e di averne discusso con lo studio: "Non sono più coinvolto ufficialmente. A quel tempo volevo realizzarne una trilogia. Ma credo che la New Line e la Warner Bros. volessero un film stand-alone, ed è cosi che il progetto è naufragato. Ma ho parlato con loro circa due settimane fa, penso che il modello televisivo sia il migliore per adattare questo genere di fumetto".