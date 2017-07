Young Justice: Outsiders, prima immagine della terza stagione della serie DC

ha mostrato finalmente la prima immagine ufficiale di, la terza stagione della serie tv animatain arrivo prossimamente.

I producer di Young Justice: Outsiders, Greg Weisman e Brandon Vietti, insieme all’art director Phil Bourassa, hanno anche svelato un nuovo personaggio: Thirteen, che si unirà all’universo dei giovani componenti della Young Justice. La formazione dello show prevede Static, Kid Flash, Robin, Wonder Girl, Spoiler, Blue Beetle, Thirteen, Arrowette, Arsenal e Beast Boy.

In Young Justice: Outsiders, i supereroi teenager dell’Universo DC prendono vita in un mondo animato fatto di super poteri, super cattivi e super segreti. Nella prossima stagione il team dovrà affrontare le più grandi sfide, tra cui il traffico di meta-umani e una terrificante minaccia che crea armi genetiche e che attraversa il globo e la galassia. Elogiata dalla critica e dal pubblico per le sue immagini spettacolari e la storia avvincente, Young Justice ha raggiunto 25 milioni di spettatori in ognuna delle due precedenti stagioni su Cartoon Network. Questo supporto appassionato dei fan ha permesso la realizzazione per la terza stagione.

Young Justice: Outsiders arriverà nel 2018, conterà 26 episodi e sarà disponibile sulla piattaforma digitale streaming della DC.