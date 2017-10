Young Sheldon: la CBS ha rilasciato un nuovo trailer della serie spinoff di TBBT

Young Sheldon è la serie spinoff di. Il successo del pilot è stato talmente grande che il prodotto uscirà con una stagione completa a partire dal prossimosulla CBS; la rete, in virtù dell'ottimo risultato, ha già rilasciato un nuovo promo trailer.

La premiere di Young Sheldon, del 25 settembre, ha incollato allo schermo 17.21 milioni di spettatori.

Sinossi: "Per Sheldon, 9 anni, non è facile crescere nell'East Texas. Essendo lui un genio con capacità intellettive superiori, in grado di comprendere la matematica avanzata, si rende conto che, in un posto dove gli unici interessi sono il football e la chiesa, la scienza non lo aiuterà poi molto. E mentre il piccolo e intelligentissimo, nonché ingenuo Sheldon, cerca di cavarsela nel mondo, la sua famiglia molto normale cerca di cavarsela con lui! Suo padre George, cerca di fare carriera come coach di football alle scuole superiori e, nel frattempo, prova a fare da padre a un figlio che non riesce a comprendere. La mamma di Sheldon, Mary, protegge con fierezza il suo piccolo genio, in una città dove lui proprio non riesce ad integrarsi. Il fratello maggiore di Sheldon, Georgie, fa del suo meglio alle superiori, ma non è facile essere un "figo" quando in classe hai insieme a te tuo fratello più piccolo, che ha solo 9 anni. La sorella gemella di Sheldon, Missy, spesso risente del fatto che tutte le attenzioni siano per Sheldon, ma è anche l'unica che può dire apertamente e chiaramente la verità al fratello. Alla fine, c'è l'amatissima "nonnina", l'adorata nonna di Shelly, che beve come una spugna ma che supporta al 100% il suo dotatissimo nipotino."

Young Sheldon cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord e la voce di Jim Parsons.