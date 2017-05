Young Sheldon: ecco il primo trailer dello spin-off di The Big Bang Theory

Un nuovo trailer diè stato appena rilasciato dalla. In esso è possibile dare uno sguardo anella versione più giovane di, il personaggio che ha reso famoso l'attore vincitore di un Emmy,, nella lunga serie di

La serie è narrata da Parsons nel ruolo dell'adulto Sheldon e racconta alcune delle storie sulla sua infanzia che sono state accennate nel corso degli anni nello show originale. Mentre Laurie Metcalfe interpreta la madre di Sheldon in The Big Bang Theory, sua figlia, Zoe Perry, interpreta la versione giovane del personaggio. La somiglianza vocale è inquietante.

Nel trailer di Young Sheldon, che potete vedere in fondo alla notizia, vediamo Sheldon cominciare l'ultimo anno di terza media (ninth grade in America) in giovanissima età. Sua sorella gemella, che abbiamo visto già in età adulta, è entusiasta, ma suo fratello più grande non è troppo felice di avere Shelly come compagno di classe. Sheldon pensa che inizierà un trend con i suoi papillon, ma finisce per allontanare non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, mettendo in discussione le loro credenziali. C'è anche un momento molto dolce tra Sheldon e suo padre, interpretato da Lance Barber, una persona con cui Sheldon ha avuto un rapporto difficile.

In Young Sheldon ci sono anche gli attori Raegan Revord e Montana Jordan. Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Parsons e Todd Spiewak saranno i produttori esecutivi della serie, prodotta da Chuck Lorre Productions, Inc. in associazione con Warner Bros. Television.