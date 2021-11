Dopesick su Disney+: l'affascinante serie prodotta da Michael Keaton

A volte ci è capitato di sottolineare come l'estrema lontananza culturale da alcune tematiche o avvenimenti possa distogliere l'attenzione di uno spettatore italiano o anche europeo da certe produzioni. Lo avevamo ad esempio rimarcato in The Good Lord Bird, serie sicuramente intrigante sotto molti punti di vista ma che perde tanto fascino agli occhi di chi non conosce quello specifico spaccato di storia americana - qui potete trovare la nostra recensione di The Good Lord Bird.



Persino nell'ultima stagione di Rick e Morty - che vi consigliamo di approfondire nella recensione di Rick e Morty 5 - c'è un episodio dedicato al Ringraziamento e, a parte il godurioso marasma di follia, è inevitabile che sugli spettatori italiani faccia meno presa. Ed è un rischio che purtroppo corre anche Dopesick, serie in arrivo su Disney+ il prossimo 12 novembre che infatti pone come argomento principe la crisi degli oppioidi che da circa 20 anni infuria negli Stati Uniti.



Eppure la serie creata da Danny Strong sembra essere cosciente di una simile problematica e, nelle prime puntate che abbiamo potuto vedere in anteprima, l'attenzione si sposta spesso e volentieri su un delicato lato umano capace di parlare un po' a tutti.



Linee temporali e comunità minerarie

Come anticipato, Dopesick intende trattare un argomento delicato, spinoso ed al contempo estremamente sentito dall'America, ovvero la crisi degli oppioidi, ponendo al centro di tutto la casa farmaceutica che più di ogni altra si ritiene responsabile, Purdue Pharma con il suo farmaco OxyContin.

Una vicenda particolarmente complessa e trattata su diversi piani temporali: prima del lancio ufficiale del farmaco, incentrato sulla figura spaventosamente viscida di Richard Sackler (Michael Stuhlbarg), all'epoca presidente di Purdue Pharma; durante il lancio sul mercato dell'OxyContin, storyline che si interseca drammaticamente con l'operato del Dr. Samuel Finnix (Michael Keaton) in una piccola comunità mineraria dell'America rurale; ancora più in avanti con le investigazioni della DEA sulla condotta di Purdue Pharma anni dopo, e anche qualche piccolo spezzone del processo - che in realtà non chiuse definitivamente il problema tuttora imperversante. E diciamolo subito, le numerose linee temporali, per quanto necessarie al fine di dare un quadro quanto più completo possibile, rappresentano il limite più evidente della produzione, almeno in queste fasi iniziali.



Prime impressioni su Dopesick

Specialmente nel pilot c'è un po' troppa confusione, continui cambi e salti temporali non gestiti sempre al meglio; la situazione migliora con il passare delle puntate, ma rimane comunque in bilico tra gradita varietà e fastidio intermittente. Il contenuto in sé di Dopesick, invece, conquista subito poiché sa perfettamente su cosa concentrarsi in ogni piano: non importa che sia la figura morbosamente affascinante di Richard, l'odissea della povera Betsy (Kaitlyn Dever) o l'estenuante ricerca della verità a tutti i costi dell'agente Bridget Meyer (Rosario Dawson), Danny Strong sembra centrare sempre il bersaglio e le corde giuste.

Magari sarà una storia squisitamente americana, ma i sentimenti messi in campo - dall'operato scellerato delle grandi aziende all'astinenza verso quello che, più di un farmaco, è una vera e propria droga mascherata da antidolorifico - possono parlare a qualunque tipo di pubblico. La produzione Disney+ insomma, mostra senza perbenismi o moralismi una delle più mostruose epidemie ancora in corso, e la potenza che Dopesick potrebbe raggiungere nei suoi momenti spartiacque è straordinaria.