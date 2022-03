Human Resources: lo spin-off di Big Mouth convince a metà

Big Mouth è uno dei migliori show animati presenti sulla piattaforma di Netflix. Certo, la sua ultima stagione ha forse meno presa rispetto alle iniziali ed anche un calo dell'interesse da parte del pubblico è andato riscontrandosi rispetto al primo anno del suo rilascio nel 2017. Ma questo non toglie la genialità intrinseca che ha fatto e fa parte tuttora del serial che, prendendo dei ragazzini nel pieno dell'adolescenza, è partita per spiegare al pubblico che cos'è il sesso, aprendosi poi al resto di una gamma di emozioni che ci formano come individui. La scorrettezza di Big Mouth ha contribuito a innalzarne la fama, ma è un'ottima scrittura quella su cui le volgarità del prodotto si sono sempre basate, facendo del linguaggio scurrile la formazione per un'educazione sessuale nella formula delle serie tv.



Nell'intenzione di aprire ancora di più le possibilità animate della piattaforma legate all'universo dello show ideato da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, tra le uscite di marzo 2022 di Netflix compare Human Resources, figlia degli stessi autori di Big Mouth e costola della sua dimensione prettamente sessuale - ecco il trailer dello spin-off Human Resources.



Più sentimenti, meno genialità

In verità anche Big Mouth, nel corso delle stagioni, era andata aprendosi a concetti quali la depressione, la vergogna e l'ansia, ma con Human Resources i creatori tentano di ampliare ancora di più uno spettro di sensazioni umane restituendo la stessa verve sguaiata del lavoro da cui discende.

Per quanto però si riconosca la medesima ironia, la serie non riesce affatto a proporsi come variante accattivante, andando ad esplorare questa volta il mondo magico e interiore dei mostri che gestiscono le nostre percezioni. Non è solamente il cambio di ambiente ad influire sul prodotto animato. Non è l'assenza di vecchie conoscenze o la scrittura di quelle nuove. È come se addentrandosi in Human Resources si ricercasse un panorama talmente largo di possibilità sentimentali da non riuscire poi a soddisfare, non trovando mai un solo punto su cui concentrarsi, ma sentendo sempre e solo il desiderio di espandersi. Una superficialità che non si riflette nei temi che le puntate vanno a trattare o nella delineazione delle funzioni e dei caratteri dei personaggi, ma che è come se impedisse comunque una vera e propria affinità con lo spettatore, quella che invece Big Mouth sapeva bene instaurare. Un universo, quello dei sentimenti, davvero troppo grande e con una moltitudine di idee, la maggior parte buone, ma che non riescono a risultare acute e ingegnose come accadeva nella serie madre.



Belle le emozioni, ma meglio i mostri degli ormoni

L'intelligenza oscena e sboccata della penna degli autori è pur sempre manifesta e si ripropone in maniera divertente anche in questa variante, ma si è comunque lontani dalla comicità irresistibile che ha contraddistinto almeno le iniziali stagioni di Big Mouth, non toccando gli stessi livelli e non generando la stessa empatia con i suoi inediti protagonisti.

Non è perciò un caso che, anche in Human Resources, i personaggi più spassosi rimangano sempre Maurice e Connie, i due mostri degli ormoni che avevamo già conosciuto sulla piattaforma e che si dimostrano figure trainanti all'interno dello spin-off. Dovendo interrogare onestamente le nostre emozioni e pur dispiacendoci per il legame con la sua serie originale, Human Resources non ci tocca nel profondo come aveva saputo fare Big Mouth. E questa non è una battuta zozza come potrebbe pensare Maurice. È soltanto la verità.