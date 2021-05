M.O.D.O.K.: prime impressioni sulla sorprendente serie animata Marvel

Se qualcuno dubitasse ancora, a distanza di 13 anni dall'avvio del MCU, della creatività, lungimiranza - non priva di sbavature, chiariamoci - e voglia di sperimentare da parte dei Marvel Studios, M.O.D.O.K. è il prodotto perfetto per far crollare questi ultimi residui di scetticismo. Una seria animata per adulti, seppur molto comica, realizzata in uno squisito stop-motion e interamente dedicata ad uno dei villain più peculiari che siano mai apparsi nei fumetti Marvel; insomma, una vera e propria follia, ma calcolata e, almeno ai nastri di partenza, brillantemente eseguita.



Abbiamo potuto infatti vedere in anteprima la prima puntata di M.O.D.O.K., che sbarcherà su Disney+ il prossimo 21 maggio, e ne siamo usciti a dir poco elettrizzati. Per rimanere aggiornati sulle recenti novità, inoltre, vi invitiamo a recuperare il catalogo serie TV di maggio 2021 su Disney+.



Il futuro è M.O.D.O.K.

Protagonista delle vicende è appunto M.O.D.O.K., acronimo di Mental Organism Designed Only for Killing, un megalomane quanto geniale scienziato il cui unico scopo è quello di cambiare il mondo. Peccato che nella sua testa ciò equivalga a conquistarlo, sottometterlo con qualunque mezzo brutale possibile e realizzare un'utopia, incentrata sul culto della sua figura.

Purtroppo facciamo la conoscenza di M.O.D.O.K. in un periodo tutt'altro che sereno: dopo anni passati a tentare di compiere il suo sogno, dopo infinite lotte contro vari supereroi, lo squilibrato scienziato è costretto ad ammettere il suo fallimento. D'altronde la sua compagnia, la A.I.M., è in bancarotta con lo spettro di un'acquisizione e persino a casa le situazione non è florida, anzi. Inizia così una lenta risalita, esordendo con una sempre benvoluta crisi di mezz'età. E la prima cosa di M.O.D.O.K. che riesce a sorprendere in positivo è l'estrema chiarezza espositiva.



Un pilota sorprendente

La serie, infatti, sembra essere impostata su un ritmo particolarmente serrato di eventi, dialoghi, battute, gag - molto simile a Rick e Morty, per intenderci. E proprio come la serie di Dan Harmon, M.O.D.O.K. riesce con un'alchimia meravigliosa a non lasciare stordito lo spettatore: introduce il personaggio con giusto tre linee di dialogo che però riescono a spiegare la sua psicologia; nel giro di 5 minuti viene introdotta la sua compagnia e tramite un esempio esilarante il perché sia in bancarotta; infine, sfruttando la situazione immediata di difficoltà, esplora la dicotomia con cui la serie vuole tratteggiare il suo protagonista, ovvero un geniale inventore ma anche un capo infantile.

Il mix è esplosivo e convincente fin dalle prime deliranti sequenze, stracolme di stravaganza e fiammate improvvise con l'adatta dose di nonsense. In poche parole, il pilot di M.O.D.O.K., pur modificando molti aspetti della controparte fumettistica, è un concentrato di intrattenimento allo stato puro.